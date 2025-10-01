Visite guidée de la vieille ville Office de tourisme de Gardanne Gardanne

Mercredi 1er octobre 2025 de 9h30 à 11h.

RDV 15mn avant.

Mercredi 29 octobre 2025 de 9h30 à 11h.

RDV 15mn avant. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-10-29 11:00:00

2025-10-01 2025-10-29

L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée du centre ancien de la ville de Gardanne

Venez découvrir Gardanne comme vous ne la connaissez pas…



Voyage du temps de l’agriculture à son passé minier, découverte de son patrimoine bâti et naturel d’exception et des grands personnages qui marquèrent à jamais la ville.



INFOS PRATIQUES



✔️ Visite à pied

✔️ À partir de 8 ans

✔️ Départ de l’office de tourisme de Gardanne

✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

✔️ Port de chaussures de marche recommandé

✔️ Animaux non autorisés

✔️ Langue en français



RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’à la veille de la visite (5 personnes minimum) à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

English :

The Gardanne tourist office offers a guided tour of the old town of Gardanne

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Gardanne bietet Ihnen eine Führung durch das alte Zentrum der Stadt Gardanne an

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Gardanne vi propone una visita guidata del centro storico di Gardanne

Espanol :

La Oficina de Turismo de Gardanne le ofrece una visita guiada por el casco antiguo de Gardanne

