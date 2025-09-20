Visite guidée de la Vigie-Mémorial Memorial des déportés de la mayenne Mayenne

Visite guidée de la Vigie-Mémorial Memorial des déportés de la mayenne Mayenne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Vigie-Mémorial 20 et 21 septembre Memorial des déportés de la mayenne Mayenne

Tarif unique à partir de 12 ans : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de la Vigie-Mémorial des Déportés de la Mayenne en compagnie de l’équipe des bénévoles et salariés de l’Association pour le Mémorial de la Déportation.

Memorial des déportés de la mayenne 23 rue Ambroise de Loré 53100 Mayenne Mayenne 53100 Résidence Montana Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 87 35 http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr https://www.instagram.com/lavigie.memorial.mayenne/ Ouvert en 2012, la Vigie-Mémorial des Déportés de la Mayenne est un site de visite qui rend hommage aux Mayennais déportés dans les camps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu de mémoire est aussi un lieu pédagogique, d’échange, d’expression artistique et de partage. La Vigie-Mémorial s’articule autour de deux espaces complémentaires : l’Espace Mémoire et l’Espace Vigilance. Objets ramenés des camps, expositions, chronologies, mur des noms, témoignages écrits et oraux de Déportés vous sont dévoilés dans une atmosphère toute particulière et adaptée à tous. La Vigie-Mémorial est aussi un lieu de défense de la paix et des droits de la personne humaine.

La Vigie-Mémorial des Déportés de la Mayenne – Amandine Urbain