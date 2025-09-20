Visite guidée de la Villa de la Marne Villa de la Marne Lorient

Visite guidée de la Villa de la Marne 20 et 21 septembre Villa de la Marne Morbihan

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Départs de visite réguliers à partir de 14h. Dimanche, la visite de 14h est traduite en LSF.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rogé Beauvir est étudiant en architecture, admiratif du Corbusier. En 1940, la guerre intervient avant l’obtention de son diplôme et fait prisonnier, il est déporté en Allemagne. Gustave Gautier est un jeune architecte-décorateur prometteur, également fait prisonnier et déporté en Autriche. Le premier y lit des magazines sur l’architecture internationale et dessine une villa moderne. Le second y réalise des peintures et des gravures et fait le choix du design. Au lendemain de la guerre, ils s’installent et se rencontrent à Lorient. Rogé Beauvir débute la construction de sa villa idéale, boulevard de la Marne, pour y habiter et y installer son cabinet. Il en confie la décoration à son ami Gustave Gautier.

Venez découvrir comment ensemble, ils purent tenter des formes nouvelles et réaliser des prouesses techniques en exigeant ce qui semblait impossible : des volutes de béton, des poutres aux formes audacieuses, une lumière indirecte, un mobilier avant-gardiste. La villa de la Marne et son mobilier parfaitement conservé dans certains espaces incarnent la ville de Lorient au lendemain de la guerre.

Villa de la Marne 64, avenue de la Marne, 56100, Lorient

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives de Lorient