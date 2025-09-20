Visite guidée de la Villa Derveaux Villa Derveaux Roubaix

Ouverture des réservations le 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Construite en 1904 par l’architecte Elie Derveaux, cette villa au style Art nouveau fut la demeure du négociant textile Henri Masselis. Aujourd’hui rebaptisée « Villa Derveaux », elle fait l’objet d’une restauration menée par ses propriétaires depuis 2021.

Villa Derveaux 16 boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Villa Derveaux © Virgile Dremiere