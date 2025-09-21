Visite guidée de la Villa des roses à Asnières la Villa des Roses Asnières-sur-Seine

Visite gratuite

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La visite sera organisée par Donara Baghdasaryan, guide conférencière.

Elle vous permettra de découvrir le parc arboré de la propriété et de son cèdre du Liban, classé arbre remarquable de la région Île-de-France, ainsi que l’architecture atypique de cet hôtel particulier de 1882.

la Villa des Roses 13 rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 81 92 87 20 La villa des Roses est indissociable de la ville d’Asnières-sur-Seine car les familles Rancy et Bidel sont liées à l’histoire de la ville. ils y établirent leur hôtel particulier, et y ont reçu leurs amis tels que Rosa Bonheur, Alexandre Dumas fils ou Sarah Bernhardt.

Cette propriété est mitoyenne de celle du célèbre malletier Louis Vuitton, laquelle a en partie disparue dans les années 1980 à la création du groupe LVMH.

Elle se situe sur une voie créée en 1860 au nord de l’ancienne propriété de la princesse Palatine et du baron de Prony. C’est le 7 février 1890 qu’elle prit la dénomination de « rue de la Comète »

La propriété, dans le cadre du plan d’occupation des sols (POS) révisé de la ville d’Asnières-sur-Seine, figure à l’annexe « patrimoine et paysage. » À ce titre, elle fait partie des édifices protégés et mis en valeur dans le plan local d’urbanisme.

Elle a reçu le label VMF (Vieilles maisons françaises) en 2025 Métro ligne 13 station Gabriel Péri

Train SNCF gare d’Asnières. (10 minutes de St Lazare)

Visite commentée

Thierry Viguier