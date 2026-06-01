Visite guidée de la Villa Des Verges, Villa Des Vergers, Rimini

Visite guidée de la Villa Des Verges Dimanche 7 juin, 11h00 Villa Des Vergers Rimini

Entrée gratuite. MAX 25 personnes. Ecrire à [appuntamentoingiardino@apgi.it](mailto:appuntamentoingiardino@apgi.it) avec objet : VILLA DES VERGES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Visite guidée de la Villa Des Verges par l’architecte Emanuele Mussoni qui accompagnera les visiteurs à la découverte du site en illustrant ses aspects historiques, prospectifs et visuels.

À l’occasion des 800 ans de la mort de saint François, la visite sera accompagnée d’un moment spécial de lecture du Cantique des Créatures, interprété par la poétesse Sofia Fiorini.

Villa Des Vergers Via Monte L’Abbate, 32, 47924 San Lorenzo In Correggiano RN Rimini 47924 Rimini Emilia-Romagna +39 335 849 4857 https://www.villadesvergers.it/ [{« type »: « email », « value »: « appuntamentoingiardino@apgi.it »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

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