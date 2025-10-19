Visite guidée de la villa Gallo-Romaine des Toulons et dégustation | Vignobles en Scène Villa Gallo-Romaine des Toulons Rians

Villa Gallo-Romaine des Toulons 321 chemin des Toulons Rians Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

Découvrez les secrets de la Villa Gallo-romaine des Toulons et terminez l’expérience par une dégustation conviviale des vins du domaine.

Villa Gallo-Romaine des Toulons 321 chemin des Toulons Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89 saintmaximin@provenceverteverdon.fr

English :

Discover the secrets of the Gallo-Roman Villa des Toulons and end the experience with a convivial tasting of the estate?s wines.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der galloromanischen Villa des Toulons und beenden Sie das Erlebnis mit einer geselligen Weinprobe der Weine des Weinguts.

Italiano :

Scoprite i segreti della villa gallo-romana di Tolone e concludete l’esperienza con una degustazione conviviale dei vini della tenuta.

Espanol :

Descubra los secretos de la Villa galo-romana de Tolón y termine la experiencia con una cata de vinos de la finca.

