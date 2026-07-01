Informations pratiques

Lalonquette

Visite guidée de la villa gallo-romaine

Chemin du Gabas Lalonquette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En complément de la visite des collections permanentes, cette visite permet d’offrir une lecture inédite des vestiges, grâce à une restitution exacte à l’emplacement des murs antiques. .

Chemin du Gabas Lalonquette 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69

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English : Visite guidée de la villa gallo-romaine

L’événement Visite guidée de la villa gallo-romaine Lalonquette a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran