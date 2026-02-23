Visite guidée de la villa gallo-romaine Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois

Visite guidée de la villa gallo-romaine

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 16:00:00

fin : 2026-04-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18

Découvrez l’actualité des recherches archéologiques au site archéologique la villa gallo-romaine à Saint-Saturnin-du-Bois et plongez dans le quotidien gallo-romain en visitant les pièces du bâtiment résidentiel fouillées de 2011 à 2021.

Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

Discover the latest archaeological research at the Gallo-Roman villa archaeological site in Saint-Saturnin-du-Bois, and immerse yourself in Gallo-Roman daily life by visiting the rooms of the residential building excavated from 2011 to 2021.

L’événement Visite guidée de la villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-02-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin