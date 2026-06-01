Visite guidée de la villa historique, Giardino all’italiana e parco di Villa de Claricini Dornpacher, Bottenicco
Visite guidée de la villa historique, Giardino all’italiana e parco di Villa de Claricini Dornpacher, Bottenicco samedi 6 juin 2026.
Visite guidée de la villa historique 6 et 7 juin Giardino all’italiana e parco di Villa de Claricini Dornpacher Udine
10 euros par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00
2 tours de visite uniquement le matin : 10h00 et 11h30
durée de la visite : 1 heure
Giardino all’italiana e parco di Villa de Claricini Dornpacher Via Boiani 4, Bottenicco di Moimacco, Udine Bottenicco 33040 Udine Friuli-Venezia Giulia +39 0432 733234 http://www.fondazionedeclaricinidornpacher.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://visit.declaricini.it/it/62b18c740e208a17c75451f7?lang=it »}] Un petit jardin secret, ordonné selon les modèles formels « à l’italienne », encadre avec ses lignes recherchées la façade méridionale de la villa; La blancheur des façades et des éléments en pierre se détache dans la campagne verdoyante du Frioul et invite à un voyage dans un passé harmonieux et doux.
2 tours de visite uniquement le matin : 10h00 et 11h30
© Fondazione de Claricini