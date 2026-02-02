Visite guidée de la Villa les roses Châteaux en fête Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres Excideuil

Visite guidée de la Villa les roses Châteaux en fête

Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres 8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil Dordogne

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Visite guidée de la villa à 14h30 et à 17h éclairages sur l’histoire de l’hôtel particulier et ses nouveaux usages autour du projet Les Grandes Fenêtres, espaces de rencontres, de résidence, d’actions culturelle à la croisée des arts et des sciences.

Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable), nombre de place limité par visite.

Cette animation est prévue en intérieur. .

+33 5 53 62 08 20 contact@lesgrandesfenetres.fr

English : Visite guidée de la Villa les roses Châteaux en fête

Guided tours of the villa at 11 am and 3 pm, booking recommended.

From 2pm: Role-playing and board games, which transmit and renew our heritage.

6pm: Poetry of the troubadours of Périgord by Elisabetta Cunegatti.

8.30pm: Concert for 2 guitars Transylvania .

