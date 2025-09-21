Visite guidée de la villa Lionnet 23 rue Maréchal de Lattre 85120 la Châtaigneraie La Chataigneraie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Visite guidée de la maison du peintre Félix Lionnet (peintre du XIXème siècle), élève le Corot.

23 rue Maréchal de Lattre 85120 la Châtaigneraie 23 rue du Maréchal de Lattre 85120 La Châtaigneraie La Chataigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire 0251526997 Maison du peintre Félix Lionnet, élève de Corot

Guy Belaud