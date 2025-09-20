Visite guidée de la Villa Pierlo Villa Pierlo Meyrargues

Visite guidée par l’artiste Angelo Pierlo de son atelier-musée

Villa Pierlo 13650 Meyrargues Meyrargues 13650 La Coudourousse Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Depuis le 20e siècle, la sculpture et l'architecture ont entretenu des liens étroits, s'inspirant et s'influençant mutuellement. Des artistes ont créé des bâtiments s'apparentant à des sculptures, tandis que d'autres ont intégré leurs sculptures dans le paysage architectural des villes. .L'architecture-sculpture, elle, cherche à créer une synthèse entre les arts et à repousser les limites de la perception et de la représentation. De nombreux artistes ont créé et illustré la complémentarité de ces disciplines (Niki de Saint-Phalle, le Facteur cheval, Gaudi, etc.).

Outre les nombreux totems en pierre ornant le jardin de la « Villa Pierlo », l’ensemble de ses murs présente des sculptures remarquables, dont notamment un bas-relief sur l’histoire de Noé et de son arche, incorporé au fronton, s’inscrivant par là-même dans cette veine et illustrant la complémentarité de ces disciplines qui partagent des éléments communs tels que la forme, la matière et l’espace.

A l’occasion de l’exposition de sculptures « Quand l’esprit prend formes » par l’artiste Angelo Pierlo, présentée par la Médiathèque de Meyrargues du 11 au 27 septembre, celle-ci vous invite à découvrir l’atelier remarquable de l’artiste, la « Villa Pierlo ».

Après avoir exposé en Autriche, Italie, Japon, Belgique… Angelo Pierlo, artiste peintre et sculpteur, s’est installé durant quelques années à Venelles, avant de s’établir à Meyrargues dans son musée-atelier désormais appelé « La Villa Pierlo ».

