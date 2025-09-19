Visite guidée de la Villa Rivière Villa Rivière Saint Paul

10€ adulte/ 6€ enfant entre 5 et 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T10:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Villa créole typique construite à la fin du 18ème siècle, de style néoclassique, la Villa Rivière comprend un corps de bâtiment en pierre et une façade en bois, avec varangues et pilastres. Sur deux niveaux, la villa réunit tous les canons de la composition classique et présente une authenticité architecturale rare. La villa, ses dépendances et le jardin sont inscrits aux Monuments Historiques depuis 1990. Elle est la seule case créole du 18ème ouverte au public. A l’avant, le jardin créole reprend la symétrie traditionnelle des jardins français de son époque. A l’arrière, un jardin des épices invite au voyage. Comme de coutume, la cuisine d’origine est située à l’extérieur de la villa. A l’intérieur, les collections révèlent la riche histoire depuis l’Isle Bourbon au temps de la Compagnie des Indes jusqu’à nos jours.

Villa Rivière 34, rue du Commerce, 97460 Saint-Paul Saint Paul 97460 La Réunion 0262 59 20 18 http://www.villariviere.com http://www.facebook.com/villariviere;https://twitter.com/VillaRiviere;https://www.instagram.com/villariviere/

Sur deux niveaux la villa réunit tous les canons de la composition classique et présente une authenticité architecturale rare : distribution intérieure, aménagement, corniches à denticules, varangues avec garde-corps à balustres chantournées, piliers pyramidaux massifs, dallage de marbre à cabochons, murs en bardeaux, fronton à motifs géométriques, parquets en bois endémiques ou rares… La cuisine d’origine est située à l’extérieur de la villa, avec les dépendances.

Monument historique par arrêté du 13 mars 1990. Centre ville de Saint-Paul, rue du commerce

