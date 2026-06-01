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Visite guidée de la villa Rosa et de son jardin, Villa Rosa Tramonte, Tramonte

Visite guidée de la villa Rosa et de son jardin, Villa Rosa Tramonte, Tramonte

Visite guidée de la villa Rosa et de son jardin, Villa Rosa Tramonte, Tramonte dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Villa Rosa Tramonte

Adresse : Via tramonte 33

Ville : 35037 Tramonte

Département : Padova

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Maximum 30 personnes coût 15 euros plein, réduit 10 euros

Visite guidée de la villa Rosa et de son jardin Dimanche 7 juin, 10h30 Villa Rosa Tramonte Padova

Maximum 30 personnes coût 15 euros plein, réduit 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Visite guidée de la villa et du parc avec les propriétaires.

Villa Rosa Tramonte Via tramonte 33 Tramonte 35037 Padova Veneto +393477204658 [{« type »: « email », « value »: « info@villarosatramonte.it »}] Historique villa vénitienne, l’un des joyaux des collines Euganéennes, entourée d’un beau jardin historique.
Visite guidée de la villa et du parc avec les propriétaires.

©Marco Zorzanello