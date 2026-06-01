Visite guidée de la villa Rosa et de son jardin, Villa Rosa Tramonte, Tramonte

Visite guidée de la villa Rosa et de son jardin Dimanche 7 juin, 10h30 Villa Rosa Tramonte Padova

Maximum 30 personnes coût 15 euros plein, réduit 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Visite guidée de la villa et du parc avec les propriétaires.

Villa Rosa Tramonte Via tramonte 33 Tramonte 35037 Padova Veneto +393477204658 [{« type »: « email », « value »: « info@villarosatramonte.it »}] Historique villa vénitienne, l’un des joyaux des collines Euganéennes, entourée d’un beau jardin historique.

Visite guidée de la villa et du parc avec les propriétaires.

©Marco Zorzanello