Visite guidée de la ville Barr dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la ville

Pl.de l’hôtel de ville Barr Bas-Rhin

Que vous soyez en famille ou entre amis, laissez-vous guider à travers les ruelles pittoresques de Barr.

Plongez au cœur de l’histoire et des légendes !

Que vous soyez en famille ou entre amis, laissez-vous guider à travers les ruelles pittoresques de Barr. Ce circuit pédestre accessible à tous vous fera découvrir les secrets de l’architecture locale et les anecdotes fascinantes de la région.

Balade immersive une exploration à votre rythme, entre patrimoine et nature.

Contes et légendes laissez-vous captiver par des histoires envoûtantes.

Jeux et quizz une aventure ludique pour petits et grands !

Prêts à vivre une expérience unique et enrichissante ?

Inscription auprès de l’Office de Tourisme. 0 .

Pl.de l’hôtel de ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

English :

Whether you’re with family or friends, let us guide you through the picturesque streets of Barr.

German :

Ob Sie mit der Familie oder mit Freunden unterwegs sind, lassen Sie sich durch die malerischen Gassen von Barr führen.

Italiano :

Che siate in famiglia o con gli amici, lasciatevi guidare attraverso le pittoresche strade di Barr.

Espanol :

Ya sea en familia o con amigos, déjese guiar por las pintorescas calles de Barr.

