Visite guidée de la ville Château-Musée de Senonches Senonches

Rendez-vous au château-Musée

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La commune de Senonches a connu une histoire riche liée notamment à l’exploitation du bois. Aujourd’hui, le Centre d’Interprétation du Patrimoine de la forêt et son histoire au château-Musée en est la preuve. Grâce à cette visite, vous découvrirez également l’histoire de l’église communale et du cinéma, dont les bâtiments sont classés au titre des Monuments Historiques.

Château-Musée de Senonches 1 rue du Château 28250 Senonches Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/ https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Senonches Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de Normandie, l’ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L’originalité de la construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à l’entrée de l’ensemble castral pour contrôler les arrivants.

Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséographique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé au cœur de ce « poumon vert ». Parking devant le château

Visite commentée de cette commune percheronne à travers son histoire et son patrimoine bâti et naturel, par un guide bénévole. Circuit plat et sans escalier, tout public.

