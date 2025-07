Visite guidée de la ville d’Amboise Amboise

Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Début : Mercredi 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Suivez votre guide à la découverte de l’histoire d’Amboise, capitale de la Renaissance française. Des bords de Loire, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité, aux châteaux qui ont vu passer tant de rois, reines et autres personnages illustres, une visite truffée d’anecdotes et de points de vues magnifiques. Parcourez les ruelles de la vieille ville et imprégnez vous de l’art de vivre en Touraine !

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28 contact@amboise-valdeloire.com

Follow your guide to discover the history of Amboise, capital of the French Renaissance. From the banks of the Loire, a World Heritage site, to the châteaux that have seen so many kings, queens and other illustrious figures pass through their doors, this tour is packed with anecdotes and insights.

Folgen Sie Ihrem Reiseführer auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte von Amboise, der Hauptstadt der französischen Renaissance. Von den Ufern der Loire, die zum Weltkulturerbe erklärt wurde, bis zu den Schlössern, die so viele Könige, Königinnen und andere berühmte Persönlichkeiten kommen und

Seguite la vostra guida per scoprire la storia di Amboise, capitale del Rinascimento francese. Dalle rive della Loira, dichiarate Patrimonio dell’Umanità, ai castelli che hanno visto passare tanti re, regine e altri personaggi illustri, questo tour è ricco di aneddoti e punti di vista.

Siga a su guía para descubrir la historia de Amboise, capital del Renacimiento francés. Desde las orillas del Loira, declarado Patrimonio de la Humanidad, hasta los castillos que han visto pasar a tantos reyes, reinas y otras figuras ilustres, este recorrido está repleto de anécdotas y puntos de vis

