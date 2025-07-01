Visite guidée de la ville de Jonzac Office de tourisme de Jonzac Jonzac

Visite guidée de la ville de Jonzac

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Pass Château + Ville

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-02-10

Départ de l’Office de Tourisme, place du château. Partez pour un parcours guidé à la découverte du patrimoine du cœur de ville de Jonzac.

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Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Departure from the Tourist Office, Place du Château. Take a guided tour of Jonzac’s heritage.

L’événement Visite guidée de la ville de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-01-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge