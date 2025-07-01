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Visite guidée de la ville de Jonzac Office de tourisme de Jonzac Jonzac

Visite guidée de la ville de Jonzac Office de tourisme de Jonzac Jonzac mardi 10 février 2026.

Lieu : Office de tourisme de Jonzac

Adresse : 22 place château

Ville : 17500 Jonzac

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 10 février 2026

Fin : mardi 3 mars 2026

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Pass Château + Ville

Visite guidée de la ville de Jonzac

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Pass Château + Ville

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-03-03

Date(s) :
2026-02-10

Départ de l’Office de Tourisme, place du château. Partez pour un parcours guidé à la découverte du patrimoine du cœur de ville de Jonzac.
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Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29  tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Departure from the Tourist Office, Place du Château. Take a guided tour of Jonzac’s heritage.

L’événement Visite guidée de la ville de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-01-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge