VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LUNEL ET DE SON PATRIMOINE Lunel 5 juillet 2025

Hérault

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LUNEL ET DE SON PATRIMOINE 16 Cours Gabriel Péri Lunel Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-12

2025-07-05

2025-07-12

Margareth Alcaide, guide conférencière bilingue (Français Espagnol), vous propose une visite guidée de la ville de Lunel et de son patrimoine.

Venez (re) découvrir Lunel son histoire et son centre historique. Vous serez surpris par les trésors cachés de la ville, sa métamorphose, son Histoire et sa « micro-histoire », son développement du Moyen Âge à nos jours, ses habitants célèbres ou pas qui ont fait la ville au fil des siècles, le dynamisme de ses commerçants/artisans aujourd’hui. Mais aussi l’ambiance vivante de la ville dans un cadre apaisé et agréable.

Margareth vous fait parcourir les ruelles et places de Lunel et vous vous livre, pendant 2 heures, bien des éléments qui ne sont pas toujours visibles.

Lunel fait peau neuve et nous offre charme et authenticité, le temps est venu d’en profiter !

Infos pratiques :

2 dates 5 et 12 juillet, de 10 h à 12 h

RDV Office du tourisme. Réservation obligatoire.

Tarifs :

Plein tarif 12 €

Tarif réduit (moins de 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 6 €

Gratuité enfants moins de 6 ans et GC

-paiement sur place auprès du guide le jour de la visite (espèces ou chèque).

Contact :

=> alcaidemargareth@gmail.com ou 06 63 82 15 07

=> Office de Tourisme de Lunel Agglo 16 Cours Gabriel Péri BP 68 34402 LUNEL Cedex

+33 (0)4 67 71 01 37 .

16 Cours Gabriel Péri

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 63 82 15 07

English :

Margareth Alcaide, bilingual guide (French Spanish), offers you a guided tour of Lunel and its heritage.

German :

Margareth Alcaide, zweisprachige Fremdenführerin (Französisch Spanisch), bietet Ihnen eine Führung durch die Stadt Lunel und ihr Kulturerbe an.

Italiano :

Margareth Alcaide, guida bilingue (francese-spagnolo), vi propone una visita guidata della città di Lunel e del suo patrimonio.

Espanol :

Margareth Alcaide, guía bilingüe (francés-español), le propone una visita guiada por la ciudad de Lunel y su patrimonio.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LUNEL ET DE SON PATRIMOINE Lunel a été mis à jour le 2025-06-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL