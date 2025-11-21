VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES Prades

VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES

10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Partez à la découverte de la capitale du Conflent en observant ses belles façades d’enduits sculptés de la 1ère moitié du XXè siècle. Marchez sur les pas des grands hommes qui y ont vécu à l’époque contemporaine. Laissez-vous enfin surprendre par le petit patrimoine rural présent dans la ville (lavoir en marbre rose, oratoires, …).

Rdv devant l’office de tourisme de Prades.

10 Place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

Discover the capital of the Conflent region, with its beautiful sculpted plaster facades from the 1st half of the 20th century. Follow in the footsteps of the great men who have lived here in modern times. You’ll also be amazed by the town’s small rural heritage (pink marble wash-house, oratories, etc.).

Rdv in front of Prades tourist office.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Hauptstadt des Conflent und betrachten Sie die schönen Fassaden mit ihren skulpturalen Verputzarbeiten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wandeln Sie auf den Spuren der großen Männer, die hier in der Neuzeit gelebt haben. Lassen Sie sich schließlich von dem kleinen ländlichen Kulturerbe überraschen, das in der Stadt zu finden ist (Waschhaus aus rosa Marmor, Oratorien, …).

Treffpunkt vor dem Tourismusbüro von Prades.

Italiano :

Scoprite la capitale della regione del Conflent osservando le sue belle facciate con intonaci scolpiti della prima metà del XX secolo. Seguite le tracce dei grandi uomini che hanno vissuto qui in epoca moderna. Infine, lasciatevi sorprendere dal piccolo patrimonio rurale della città (lavatoio in marmo rosa, oratori, ecc.).

Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo di Prades.

Espanol :

Descubra la capital de la región de Conflent observando sus bellas fachadas con yeserías esculpidas de la 1ª mitad del siglo XX. Siga los pasos de los grandes hombres que han vivido aquí en la época moderna. Por último, déjese sorprender por el pequeño patrimonio rural de la ciudad (lavadero de mármol rosa, oratorios, etc.).

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Prades.

