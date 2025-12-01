VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES Prades

VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES

10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-23 14:00:00

Partez à la découverte de la capitale du Conflent en observant ses belles façades d’enduits sculptés de la 1ère moitié du XXè siècle. Marchez sur les pas des grands hommes (Pau Casals, Gustave Violet, …) qui y ont vécu à l’époque contemporaine. Laissez-vous enfin surprendre par le petit patrimoine rural présent dans la ville (lavoir en marbre rose, oratoires, …).Rdv devant l’office de tourisme

10 Place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

Discover the capital of the Conflent region, with its beautiful facades featuring sculpted plasterwork from the 1st half of the 20th century. Follow in the footsteps of the great men (Pau Casals, Gustave Violet, etc.) who have lived here in modern times. You’ll also be amazed by the town’s small rural heritage (pink marble wash-house, oratories, etc.)

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Hauptstadt des Conflent und betrachten Sie die schönen Fassaden mit ihren skulpturalen Verputzarbeiten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wandeln Sie auf den Spuren der großen Männer (Pau Casals, Gustave Violet, …), die hier in der Neuzeit gelebt haben. Lassen Sie sich schließlich von dem kleinen ländlichen Kulturerbe in der Stadt überraschen (Waschhaus aus rosa Marmor, Oratorien, …).Rdv vor dem Tourismusbüro

Italiano :

Scoprite la capitale della regione del Conflent osservando le sue belle facciate con intonaci scolpiti della prima metà del XX secolo. Camminate sulle orme dei grandi uomini (Pau Casals, Gustave Violet, ecc.) che hanno vissuto qui in epoca moderna. Vi stupirà anche il piccolo patrimonio rurale della città (lavatoio in marmo rosa, oratori, ecc.)

Espanol :

Descubra la capital del Conflent observando sus bellas fachadas con yeserías esculpidas de la 1ª mitad del siglo XX. Siga los pasos de los grandes hombres (Pau Casals, Gustave Violet, etc.) que han vivido aquí en la época moderna. También le sorprenderá el pequeño patrimonio rural de la ciudad (lavadero de mármol rosa, oratorios, etc.)

