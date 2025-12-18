VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES Prades

VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES

10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 –

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 14:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Partez à la découverte de la capitale du Conflent en observant ses belles façades d’enduits sculptés. Marchez sur les pas des grands hommes (Pau Casals, …) qui y ont vécu à l’époque contemporaine. Laissez-vous enfin surprendre par le petit patrimoine rural. Rdv devant l’office de tourisme de Prades. Petites randonnées ou visites individualisées ou en groupe sur demande. Sur réservation.

.

10 Place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

Discover the capital of the Conflent region, with its beautiful facades of sculpted plasterwork. Follow in the footsteps of the great men (Pau Casals, …) who have lived here in modern times. Finally, let yourself be surprised by the small rural heritage. Rdv in front of the Prades tourist office. Short hikes or individual or group tours on request. Reservations required.

