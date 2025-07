Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach

Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach lundi 4 août 2025.

Visite guidée de la ville de Rouffach

12A place de la République Rouffach Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-08-04 15:30:00

fin : 2025-08-11 16:30:00

2025-08-04 2025-08-11

Visitez Rouffach, charmante ville de la Route des Vins. Flânez le long de ses remparts et admirez son centre historique riche en patrimoine, ainsi que sa place de style Renaissance. Un lieu à ne pas manquer lors de votre séjour en Alsace !

L’office de tourisme vous propose une visite guidée de Rouffach avec présentation des monuments, des maisons remarquables, de l’église et des curiosités. Sur inscription. 0 .

12A place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

Visit Rouffach, a charming town on the Wine Route. Stroll along its ramparts and admire its historic centre rich in heritage, as well as its Renaissance-style square. A place not to be missed during your stay in Alsace!

Besuchen Sie Rouffach, eine charmante Stadt an der Weinstraße. Schlendern Sie entlang der Stadtmauern und bewundern Sie das historische Zentrum, das reich an Kulturerbe ist, sowie den Platz im Renaissance-Stil. Ein Ort, den Sie sich bei Ihrem Aufenthalt im Elsass nicht entgehen lassen sollten!

Visitate Rouffach, un’affascinante cittadina sulla Strada del Vino. Passeggiate lungo i suoi bastioni e ammirate il suo centro storico ricco di patrimonio e la sua piazza in stile rinascimentale. Un luogo da non perdere durante il vostro soggiorno in Alsazia!

Visite Rouffach, una encantadora ciudad de la Ruta del Vino. Pasee por sus murallas y admire su centro histórico, rico en patrimonio, y su plaza de estilo renacentista. Un lugar que no debe perderse durante su estancia en Alsacia

