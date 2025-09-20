Visite guidée de la ville de Sablé-sur-Sarthe Office de tourisme de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe
Visite guidée de la ville de Sablé-sur-Sarthe Office de tourisme de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée de la ville de Sablé-sur-Sarthe 20 et 21 septembre Office de tourisme de Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:+ – 2025-09-20T12:30:00+
Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T16:+
Laissez-vous guider à travers les rues du centre-ville pour en découvrir l’histoire et le patrimoine architectural.
Office de tourisme de Sablé-sur-Sarthe 18 Rue Léon Legludic, 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 95 00 60 »}]
Laissez-vous guider à travers les rues du centre-ville pour en découvrir l’histoire et le patrimoine architectural.
Pascal Beltrami