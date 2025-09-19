Visite guidée de la ville de Saint-Claude Musée de l’abbaye Saint-Claude

Visite guidée de la ville de Saint-Claude Vendredi 19 septembre, 14h00 Musée de l’abbaye Jura

Accès libre | Prévoir un parapluie en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:+ – 2025-09-19T15:30:00+

Fin : 2025-09-19T14:+ – 2025-09-19T15:30:00+

Les élèves de la classe de terminale Bac pro « Métiers de l’accueil » du lycée du Pré-Saint-Sauveur vous proposent une visite guidée de la ville de Saint-Claude : en 6 étapes au gré des ponts et des rivières, les élèvent vous guideront dans la ville qui fut nommée Condat par ses fondateurs, puis Saint-Oyend de Joux du temps de la puissante abbaye et enfin Saint-Claude, la ville aux savoir-faire ancestraux et à l’apogée industrielle.

Musée de l’abbaye 3 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384381260 https://museedelabbaye.fr Ancien palais abbatial de l’abbaye royale de Saint-Claude jusqu’en 1510. Puis résidence du prieur et palais épiscopal jusqu’en 1802. Bâtiment de la première moitié du XIIe siècle, restauré au début du XVIIe siècle, puis reconstruit au XVIIIe siècle et à la fin du XIXe siècle. Transformé en chapelle avant de devenir résidence.

