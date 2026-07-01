Visite guidée de la ville de Saint-Lô, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô · Saint-Lô
Informations pratiques
Visite guidée de la ville de Saint-Lô 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Manche
Durée 1h30, RDV musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Suivez le guide pour une traversée du temps. Des édifices médiévaux de la cité au défi architectural de l’après-guerre, découvrez comment Saint-Lô a su renaître de ses cendres, mais fait face aujourd’hui à différents problèmes qui mettent en péril l’architecture de la Reconstruction.
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 55 http://musees.saint-lo.fr/ [{« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}] Grand parking près du musée
Accessible aux personnes en situation d’handicap
Suivez le guide pour une traversée du temps. Des édifices médiévaux de la cité au défi architectural de l’après-guerre, découvrez comment Saint-Lô a su renaître de ses cendres, mais fait face à qui…
© Musées de Saint-Lô
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