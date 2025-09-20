Visite guidée de la ville et de l’église d’Orgelet Église Notre-Dame de l’Assomption Orgelet

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la ville d’Orgelet et son église.

Au programme :

– 14h, visite de la ville d’Orgelet ;

– 15h, visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption ;

– 16h, visite de l’orgue historique, par Robert Descombes, organiste titulaire.

Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise, 39270 Orgelet, France Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

© ASPHOR