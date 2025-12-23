Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach en allemand Neuf-Brisach

Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach en allemand

6 Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-04-02 11:00:00

fin : 2026-06-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02

Accompagné d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez l’histoire de la ville de Neuf-Brisach, ville fortifiée par Vauban, agrémentée d’anecdotes. Le circuit se fait à pied. .

6 Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66 info@visitalsacerhinbrisach.com

