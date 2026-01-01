Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach Neuf-Brisach

Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach

En compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez la Ville idéale de Vauban, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Sa forme d’étoile suscitera votre curiosité !

Le circuit se fait à pied. .

English :

In the company of a guide in period costume, you will discover the Ideal City of Vauban, classified as a UNESCO World Heritage Site.

