Visite guidée de la ville haute du Blanc le 20 septembre, Château Naillac – Écomusée de la Brenne, Le Blanc

Informations pratiques

Visite guidée de la ville haute du Blanc le 20 septembre Dimanche 20 septembre, 16h00 Château Naillac – Écomusée de la Brenne Indre

Apportez des vêtements adaptés à la météo, chapeau si nécessaire, petite bouteille d’eau, chaussures confortables… et votre bonne humeur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous devant la cour du Chateau Naillac.

Pas de réservation obligatoire.

Au Moyen Âge, pas de robinet : il faut chercher l’eau, la porter, la franchir… et parfois la craindre ! De la ville Haute du Blanc, jusqu’à la Creuse, découvrez avec Pierre comment rivières et sources faisaient travailler les moulins et les artisans, nourrissaient les habitants et façonnaient les villes. Entre puits, gués, teinturiers, poissons, baptême et crues, plongez dans le quotidien des hommes et des femmes du Moyen Âge.

Château Naillac – Écomusée de la Brenne Place du Champ de Foire, 36300 Le Blanc, France Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire 0254372520 https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/les-incontournables/ecomusee-de-la-brenne Le château Naillac domine la Creuse de ses deux donjons du XIIe siècle. Ce château féodal a gardé la trace, malgré de nombreux remaniements, de ses différentes utilisations : château fort des seigneurs du Blanc en Berry, prison au XVIIIe dont témoignent les graffitis de prisonniers et, plus récemment, école communale. L’Ecomusée de la Brenne, installée dans ses murs consacre une salle à ce lieu chargé d’histoire : la salle seigneuriale, ornée d’une magnifique cheminée romane entourée de deux baies à colonnettes. Elle accueille, autour d’une maquette du château au XVe, les témoignages de l’histoire de la forteresse blancoise. Parking disponible

Au Moyen Âge, pas de robinet : il faut chercher l’eau, la porter, la franchir… et parfois la craindre ! De la ville Haute du Blanc, jusqu’à la Creuse, découvrez avec Pierre comment rivières et les et…

© Destination Brenne