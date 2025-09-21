Visite guidée de la Ville place des 3 piliers Lesneven

Début : 2025-09-21 14:00:00

Jean-Yves Le Goff, Président du Musée du Léon, vous invite à arpenter les rue du centre ville de Lesneven pour en découvrir son Histoire et ses secrets. .

place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

