Visite guidée de la Ville place des 3 piliers Lesneven
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Jean-Yves Le Goff, Président du Musée du Léon, vous invite à arpenter les rue du centre ville de Lesneven pour en découvrir son Histoire et ses secrets. .
place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
