Visite guidée de la Ville Musée du Léon Lesneven

Visite guidée de la Ville Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée du Léon Finistère

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Partez à la (re)découverte de la ville de Lesneven avec un guide passionné et passionnat. Chaque rue, chaque demeure historique du centre-ville n’aura plus de secret après cette visite accompagnée de Jean-Yves Le Goff, Président de l’association des amis du Musée du Léon.

Musée du Léon Place des Trois Piliers, 29260,Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60 http://www.tourisme-lesneven-cotesdeslegendes.fr

Ville de Lesneven