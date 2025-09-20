Visite guidée de la ville Office de tourisme de Brive Brive-la-Gaillarde

Visite guidée de la ville 20 et 21 septembre Office de tourisme de Brive Corrèze

Tarif : 2 €. Un livret-jeu gratuit pour les enfants est à disposition sur place. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

️ Visites commentées de la ville de Brive-la-Gaillarde

Partez à la découverte de Brive-la-Gaillarde à travers des visites commentées menées par des guides passionnés.

Du centre ancien aux lieux emblématiques, laissez-vous conter l’histoire, le patrimoine architectural et les évolutions de cette ville au caractère bien trempé.

Une promenade urbaine pleine d’anecdotes et de découvertes, idéale pour redécouvrir Brive sous un nouveau regard.

Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

