Visite guidée de la ville Rosheim

Visite guidée de la ville Rosheim mercredi 30 juillet 2025.

Visite guidée de la ville

94 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 10:30:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Découvrez avec Quentin tous les secrets de la cité romane, une histoire longue de 1000 ans aux multiples péripéties et intrigues diverses. Une occasion unique de découvrir la Maison Romane, l’une des plus ancienne maison conservée de France !

Connaissez-vous Rosheim et son riche passé historique ?

Rendez-vous devant l’office de tourisme pour découvrir la cité romane en compagnie de Quentin !

De l’église Saints Pierre et Paul à la Maison Romane, des portes de la ville à la tour Sainte Marthe, des anciennes sources aux moulins, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour découvrir le patrimoine médiéval de Rosheim.

Visites guidées sans inscription préalable. .

94 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 29 60 67 maison.romane@rosheim.com

English :

Discover with Quentin all the secrets of the Romanesque city, a 1000-year history full of twists and turns and intrigue. A unique opportunity to discover the Maison Romane, one of the oldest preserved houses in France!

German :

Entdecken Sie mit Quentin alle Geheimnisse der romanischen Stadt, einer 1000 Jahre langen Geschichte mit vielen verschiedenen Abenteuern und Intrigen. Eine einmalige Gelegenheit, das Maison Romane, eines der ältesten erhaltenen Häuser Frankreichs, zu entdecken!

Italiano :

Unitevi a Quentin per scoprire tutti i segreti della città romanica, con i suoi 1.000 anni di storia, i suoi numerosi colpi di scena e i suoi intrighi. È un’occasione unica per scoprire la Maison Romane, una delle più antiche case conservate in Francia!

Espanol :

Acompañe a Quentin a descubrir todos los secretos de la ciudad románica, con sus 1.000 años de historia, sus numerosos vericuetos y sus múltiples intrigas. Esta es una oportunidad única para descubrir la Maison Romane, ¡una de las casas más antiguas que se conservan en Francia!

L’événement Visite guidée de la ville Rosheim a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile