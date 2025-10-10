Sucé-sur-Erdre

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Découvrez la “perle de l’Erdre”avec Les Clefs de Sucé-sur-Erdre

Que reste-t-il de la bourgade médiévale ? Comment est né le port de plaisance ? De l’église à la tour Gaillard, du pont à la Châtaigneraie, de monuments en œuvres d’art, d’histoire en anecdotes, notre guide vous livrera les clefs de Sucé-sur-Erdre.

Durée de la visite 1h30. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. La visite a lieu en extérieur, pensez à vos ponchos et parapluie si le temps est humide ! .

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Discover the ?pearl of the Erdre?with Les Clefs de Sucé-sur-Erdre

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA VILLE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Erdre Canal Forêt