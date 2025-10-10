VISITE GUIDÉE DE LA VILLE Sucé-sur-Erdre
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE Sucé-sur-Erdre dimanche 10 mai 2026.
Sucé-sur-Erdre
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Découvrez la “perle de l’Erdre”avec Les Clefs de Sucé-sur-Erdre
Que reste-t-il de la bourgade médiévale ? Comment est né le port de plaisance ? De l’église à la tour Gaillard, du pont à la Châtaigneraie, de monuments en œuvres d’art, d’histoire en anecdotes, notre guide vous livrera les clefs de Sucé-sur-Erdre.
Durée de la visite 1h30. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. La visite a lieu en extérieur, pensez à vos ponchos et parapluie si le temps est humide ! .
Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Discover the ?pearl of the Erdre?with Les Clefs de Sucé-sur-Erdre
L’événement VISITE GUIDÉE DE LA VILLE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays Erdre Canal Forêt
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