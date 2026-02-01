Visite guidée de la zone humide de Nans-sous-Sainte-Anne Rendez-vous sur le parking de la Mairie Nans-sous-Sainte-Anne

Visite guidée de la zone humide de Nans-sous-Sainte-Anne

Rendez-vous sur le parking de la Mairie 10 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Début : 2026-02-14 10:00:00

Habitants ou non de Nans-sous-Sainte-Anne , vous êtes invités ce samedi à (re(découvrir) sa zone humide réhabilitée. En famille ou entre amis, cette visite terrain est idéale pour les curieux et amateurs de la nature. Une belle opportunité pour comprendre le rôle de nos tourbières. .

Rendez-vous sur le parking de la Mairie 10 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 92 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

