Visite guidée de l’abbatiale, Abbatiale Sainte-Opportune, Almenêches

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale 19 et 20 septembre Abbatiale Sainte-Opportune Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de cette église , coeur de l’Abbaye d’Almenêches datant du VIIe siècle ainsi que celle de Sainte Opportune, Godegrand…cette histoire vous sera contée par un almenêchois passionné. Votre visite pourra être complétée par la découverte de la chapelle du pré salé située à la sortie du village.

Abbatiale Sainte-Opportune Place du Maréchal Leclerc, 61570 Almenêches Almenêches 61570 Orne Normandie 02 33 35 32 92 http://www.almeneches.fr https://almeneches.wordpress.com/2021/04/22/labbatiale/ Abbaye datant du VIIe siècle composées de 2 belles chapelles colorées.

Visiter sa nef et son transept gothiques du XVI ème siècle et son chœur du XVII ème siècle,

contempler son vitrail représentant les quinze mystères du Rosaire,

admirer le magnifique retable représentant l’apothéose de Sainte Opportune et le maître-autel tous deux construits par François Chauvel,

découvrir ses statuettes et ses bas-reliefs, le monument funéraire de Saint Godegrand, la statue de la vierge à l’enfant dite « Notre-Dame du Mont », les autres retables …Visites guidées par un bénévole du village Parking à proximité avec place réservée aux personnes handicapées. Toilettes publiques à la mairie.

Venez découvrir l’histoire de cette église , coeur de l’Abbaye d’Almenêches datant du VIIe siècle ainsi que celle de Sainte Opportune, Godegrand…cette histoire vous sera contée par un almenêchois à…

©NJ