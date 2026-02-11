Visite guidée de l’abbatiale de Morienval Morienval

Visite guidée de l’abbatiale de Morienval Morienval dimanche 8 mars 2026.

Visite guidée de l’abbatiale de Morienval

Place de l’Église Morienval Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-08

Plongez au coeur de l’histoire de l’abbatiale de Morienval, véritable chef-d’oeuvre de l’art roman au coeur de la Vallée de l’Automne
Accompagnée d’une guide passionnée, découvrez ses trois clochers emblématiques, ses chapiteaux sculptés et les secrets de son architecture unique ✨

Dimanche 8 mars
11h
8€ personne
RV sur le parking devant l’abbatiale

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Valois
03.44.59.036.97.
contact@valois-tourisme.com
Place de l’Église Morienval 60127 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97  contact@valois-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the history of Morienval Abbey, a true masterpiece of Romanesque art in the heart of the Automne Valley ?
Accompanied by a passionate guide, discover its three emblematic bell towers, its sculpted capitals and the secrets of its unique architecture ?

? Sunday, March 8
? 11h
? 8? person
? RV on the parking lot in front of the abbey church

Reservations required from the Pays de Valois Tourist Office
? 03.44.59.036.97.
? contact@valois-tourisme.com

