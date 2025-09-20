Visite guidée de l’abbatiale de Saint-André de Sorède Église Saint-André et Maison de l’art roman Saint-André

Visite guidée de l’abbatiale de Saint-André de Sorède Église Saint-André et Maison de l’art roman Saint-André samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’abbatiale de Saint-André de Sorède Samedi 20 septembre, 15h00 Église Saint-André et Maison de l’art roman Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

⛪ Visite guidée – Abbatiale de Saint-André de Sorède

Découvrez l’église abbatiale romane de l’ancien monastère de Saint-André, un édifice remarquablement préservé qui témoigne de siècles d’histoire et de patrimoine.

Église Saint-André et Maison de l’art roman 10 allée de la Liberté, 66690 Saint-André Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 48 98 00 03 https://tourismesaintandre.wixsite.com/artroman https://www.facebook.com/pages/Point-Tourisme-et-Maison-de-lart-roman-de-Saint-Andr%C3%A9/191385497603827;https://twitter.com/OTSaintAndre Ancienne abbatiale bénédictine, devenue église romane datant des Xe-XIIe siècles, elle abrite des sculptures sur marbre : le linteau et la table d’autel.

Actuelle maison de l’art roman, elle possède une exposition permanente dédiée à l’église et à l’art roman catalan. Perpignan, suivre la D 914, sortie 11A direction Saint André – Le Boulou. Le Boulou, suivre la D 618, direction Argelès-sur-Mer, sortie Saint-André. Dans le village : suivre mairie, église, musée.

⛪ Visite guidée – Abbatiale de Saint-André de Sorède

© Candice Genard