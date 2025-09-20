Visite guidée de l’abbatiale Saint-Robert Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

Visite guidée de l’abbatiale Saint-Robert 20 et 21 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2€ pour l’ensemble des visites guidées de la journée (gratuit pour les moins de 18 ans). Places limitées à 35 pers. par visite. Réservation au 04 71 00 01 16 et en billetterie de l’abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Arrivé en 1043, Robert de Turlande fonde l’abbaye de La Chaise-Dieu qui abrite aujourd’hui le tombeau du Pape Clément VI. Découvrez l’église abbatiale Saint-Robert, son jubé, son orgue, son choeur, le tombeau du Pape Clément VI et la Danse macabre.

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye

©SMPCD, Laurence BARRUEL