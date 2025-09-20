Visite guidée de l’Abbatiale Saint Serge Eglise Abbatiale Saint Serge Angers

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Abbatiale Saint-Serge d’Angers vous ouvre ses portes pour une visite guidée. Venez découvrir l’un des joyaux de l’architecture médiévale angevine et explorez un lieu chargé de plus de mille ans d’histoire.

Eglise Abbatiale Saint Serge Place du Chanoine Bachelot Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.17.77.33.50 Eglise Abbatiale du XI siècle Transport bus. Parking à proximité

