Visite guidée de l’abbatiale Sainte-Marie de Cruas Abbatiale Sainte-Marie de Cruas Cruas

Durée de la visite guidée 1h.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir la majestueuse abbatiale de Cruas ! Chef d’œuvre de l’architecture romane, elle recèle de nombreux trésors : la crypte et son fabuleux bestiaire, une mosaïque, et surtout la rare tribune monastique et ses chapiteaux.

Une visite guidée de l’abbatiale de Cruas est une expérience hors du temps. C’est une plongée dans le Moyen Âge à la découverte d’une communauté monastique présente à Cruas depuis le 9e siècle.

Laissez-vous guider parmi les voûtes et les trésors de ce monument insolite.

Abbatiale Sainte-Marie de Cruas 1 place de la liberté 07350 cruas Cruas 07350 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 59 20 https://www.sud-ardeche-tourisme.com/decouvrir/terre-dhistoire/les-sites-phares/abbatiale-sainte-marie-de-cruas/ https://www.facebook.com/portesudardeche

Possibilité de visiter l’Abbatiale en visite libre, guidée ou avec l’application « Les enquêtes de Anne Mésia ». Arrêt de car à proximité. Parkings aux alentours de l’édifice. L’Abbatiale n’est pas accessible en fauteuil roulant.

