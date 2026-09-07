Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit, Marcilly-sur-Eure

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit Eure

8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de l’église abbatiale construite au XIIe siècle et de l’époque XIXe siècle du Conte de Reiset.

Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit Lieu dit Le Breuil-Benoît, 27810 Marcilly-sur-Eure Marcilly-sur-Eure 27810 Eure Normandie 06 81 94 78 03 Ancienne abbaye cistercienne du XII ème siècle. 12 kms au N-E de Dreux, parking, à côté du château du Breuil-Benoit.

Découverte de l’église abbatiale construite au XII ème siècle et de l’époque XIX ème siècle du Conte de Reiset.

Laurence Martin