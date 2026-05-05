Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Saint-André en Gouffern, La Hoguette

Visite guidée de l’abbaye Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye Saint-André en Gouffern Calvados

5€, gratuit <15 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:30:00+02:00

visite guidée par les propriétaires

Abbaye Saint-André en Gouffern 23 rue de l’abbaye, 14700 La Hoguette La Hoguette 14700 Calvados Normandie http://saintandreengouffern.fr/ Abbaye cistercienne Ouverte toute l’année sur rendez-vous.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Catherine PASTORINI