Visite guidée de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine Place Reine Mathilde Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte de l’abbaye et de ses 1000 ans d’histoire avec un guide conférencier.

Découverte de l’abbaye et de ses 1000 ans d’histoire avec un guide conférencier.

Départ à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h, le samedi et le dimanche, depuis le hall visiteurs. Départs des visites toutes les 30 min. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98

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English : Visite guidée de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine

Explore the abbey and its 1,000 years of history with a tour guide and lecturer.

L’événement Visite guidée de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer