Visite guidée de l’Abbaye Rue Anne de Beaujeu Chantelle

Visite guidée de l’Abbaye Rue Anne de Beaujeu Chantelle samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Abbaye

Rue Anne de Beaujeu Rendez-vous à l’Abbaye Chantelle Chantelle Allier

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Accompagné(e) par Edith, venez découvrir un lieu unique. Juchée sur son promontoire rocheux, l’Abbaye de Chantelle a une histoire fascinante. Explorez l’ancienne forteresse des Ducs de Bourbon, et plongez dans les mystères de l’abbaye.

Rue Anne de Beaujeu Rendez-vous à l’Abbaye Chantelle Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Accompanied by Edith, come and discover a unique place. Perched on its rocky promontory, Chantelle Abbey has a fascinating history. Explore the ancient fortress of the Dukes of Bourbon, and delve into the mysteries of the abbey.

German :

Entdecken Sie in Begleitung von Edith einen einzigartigen Ort. Die auf einem Felsvorsprung thronende Abtei von Chantelle hat eine faszinierende Geschichte. Erkunden Sie die ehemalige Festung der Herzöge von Bourbon und tauchen Sie in die Geheimnisse der Abtei ein.

Italiano :

Accompagnati da Edith, venite a scoprire un luogo unico. Arroccata sul suo promontorio roccioso, l’Abbazia di Chantelle ha una storia affascinante. Esplorate l’antica fortezza dei duchi di Borbone e addentratevi nei misteri dell’abbazia.

Espanol :

Acompañado por Edith, venga a descubrir un lugar único. Encaramada en su promontorio rocoso, la abadía de Chantelle posee una historia fascinante. Explore la antigua fortaleza de los duques de Borbón y adéntrese en los misterios de la abadía.

