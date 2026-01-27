Visite guidée de l’Abbaye cloître, église abbatiale et tapisseries Abbaye La Chaise-Dieu
Visite guidée de l’Abbaye cloître, église abbatiale et tapisseries
Abbaye 1 avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
droit d’entrée inclus
Début : Lundi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-06-30 15:30:00
2026-04-04 2026-07-01 2026-09-22
La visite guidée dure 1h30 environ et permet de découvrir l’histoire de l’abbaye de La Chaise-Dieu et son patrimoine restauré l’église abbatiale, le cloître et les tapisseries flamandes exposées dans une ancienne chapelle rénovée…
Abbaye 1 avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
English :
The guided tour lasts about 1h30 and allows you to discover the history of the abbey of La Chaise-Dieu and its restored patrimony: the abbey church, the cloister and the Flemish tapestries exposed in an old renovated chapel…
