Visite guidée de l’abbaye d’Andlau Andlau

Visite guidée de l’abbaye d’Andlau Andlau mardi 5 août 2025.

Visite guidée de l’abbaye d’Andlau

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 15:00:00

fin : 2025-08-12 16:30:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12

Venez découvrir au centre de la ville, cette église qui possède de remarquables éléments romans une crypte gardée par une ourse en grès, un porche et une frise historiée haute de 30 mètres, qui en font le plus riche portail sculpté d’Alsace.

Fondée en 880 par sainte Richarde, l’abbaye d’Andlau est une des plus prestigieuses de la région et accueillait les filles de l’aristocratie. Elle a connu de nombreuses transformations au cours de son histoire millénaire. L’ancienne église abbatiale en est le monument emblématique. Cette visite vous permettra de comprendre l’implantation de l’abbaye, son rôle, son architecture et son histoire mais aussi de lire les sculptures romanes, joyaux de cette période artistique en Alsace.

Tout public. .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

Come and discover this church in the center of town, with its remarkable Romanesque features: a crypt guarded by a sandstone bear, a porch and a 30-meter-high historic frieze, making it the richest sculpted portal in Alsace.

German :

Entdecken Sie im Zentrum der Stadt diese Kirche mit bemerkenswerten romanischen Elementen: eine Krypta, die von einer Bärin aus Sandstein bewacht wird, eine Vorhalle und ein 30 Meter hoher Fries mit historischen Darstellungen, die sie zum reichsten skulptierten Portal des Elsass machen.

Italiano :

Venite a scoprire questa chiesa nel centro della città, con le sue notevoli caratteristiche romaniche: una cripta sorvegliata da un orso in arenaria, un portico e un fregio istoriato alto 30 metri, che la rende il portale scolpito più ricco dell’Alsazia.

Espanol :

Venga a descubrir esta iglesia situada en el centro de la ciudad, con sus notables elementos románicos: una cripta custodiada por un oso de arenisca, un pórtico y un friso histórico de 30 metros de altura, que la convierten en la portada esculpida más rica de Alsacia.

L’événement Visite guidée de l’abbaye d’Andlau Andlau a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme du pays de Barr