Visite guidée de l’abbaye de Boulaur Abbaye de Boulaur Boulaur

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:15:00

L’abbaye Sainte Marie de Boulaur, située dans la vallée de la Save-Gimone sur une petite colline vous accueille dans ses murs du XIIe siècle occupés par des religieuses cisterciennes qui vivent du charisme de la prière et du travail agricole.

Nous faisons visiter l’église abbatiale du XIIe siècle, une partie du cloître du XVIIe siècle et la salle du chapitre du XIVe siècle. Il est également possible de visiter notre complexe agricole, la Grange cistercienne du XXIe siècle qui allie à la fois des concepts architecturaux du XIIe siècle et du XXIe siècle.

Vous êtes aussi invités à découvrir nos produits monastiques (fromages, pâtés, confitures, farines, yaourt, bières, pâtes, petits gâteaux) fabriqués sur place.

Les soeurs vous accueillent pour vous faire découvrir leur patrimoine culturel et architectural.

Abbaye de Boulaur 2 rue de la Mairie, 32450 Boulaur Boulaur 32450 La Julie Gers Occitanie 05 62 65 40 07. http://www.boulaur.org L’abbaye de Boulaur est un ancien prieuré de l’ordre de Fontevrault fondé au XIIe siècle et restauré aujourd’hui par des moniales de l’ordre de Cîteaux. Par la route, prendre la D12 de Gimont vers Saramon sur 12 km puis suivre le fléchage. Parking à l’entrée du village.

